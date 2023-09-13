​Деку: Хави не обязан выигрывать Лигу чемпионов

Новоиспечённый спортивный директор «Барселоны» Деку дал комментарий по поводу задачи команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Барселона» на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет против «Порту», «Шахтёра» и «Антверпена».

«Хави знает, какое давление на него оказывается. Нет обязательств выигрывать Лигу чемпионов, но есть обязательство конкурировать. Мы всегда будем стараться выиграть Лигу чемпионов. Но в контакте Хави не будет написано «Ты должен выиграть Лигу чемпионов», - сказал Деку журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч Лиги чемпионов «Барселона» проведёт 19 сентября – против «Антверпена».