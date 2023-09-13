​Деку ответил на вопрос о целях «Барселоны»

В среду Деку был представлен в качестве спортивного директора «Барселоны». В ходе общения с прессой португалец сказал несколько слов о целях каталонского клуба.

«Наша цель – побеждать. Мы хотим иметь конкурентоспособную и сбалансированную команду. Главная цель – побеждать, другой цели нет», - сказал Деку журналистам.

В четырёх прошедших турах чемпионата Испании «Барселона» смогла набрать 10 очков. На вершине турнирной таблицы располагается «Реал», который выиграл все четыре матча.

Ближайший матч Ла Лиги «Барселона» проведёт в субботу, 16 сентября. Команда Хави будет играть против «Бетиса» на своём поле.