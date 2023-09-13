Видаль: «Реал» постоянно грабил мои команды»

Чилийский футболист Артуро Видаль вспомнил, как противостоял мадридскому «Реалу».

Хавбек выступал в Европе за леверкузенский «Байер», туринский «Ювентус», мюнхенскую «Баварию», каталонскую «Барселону» и миланский «Интер».

«Иногда я даже не могу вспомнить, в каком из матчей с «Реалом» произошёл тот или иной спорный эпизод – это происходило слишком часто за мою карьеру. «Реал» столько раз «грабил» мои команды, что воспроизвести в голове все подробности уже невозможно», – приводит Barca Universal слова 36-летнего Видаля, с июля текущего года представляющего цвета бразильского «Атлетико Паранаэнсе».