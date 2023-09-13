Араухо близок к возвращению в строй, но в «Барселоне» не хотят рисковать

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо скоро снова сможет играть.

24-летний футболист принял участие в матче первого тура Ла Лиги против «Хетафе», однако затем выбыл из-за мышечных проблем. По информации журналиста Хави Мигеля, уругваец близок к полному восстановлению – его возвращение запланировано на следующую неделю. При этом в «Барселоне» не хотят рисковать здоровьем игрока, поэтому тот, вероятно, не сыграет в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена». Центрбек должен быть полностью готов к матчу против «Сельты», который пройдёт 23 сентября.