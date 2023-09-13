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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глава Ла Лиги Тебас работает в «Реале» — ранее его обвинили в ложных показаниях в адрес «Барселоны»

13 Сентября 2023 • 21:31 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас числится в мадридском «Реале» на одной из должностей.

Упоминания работы в стане «сливочных» появились в биографии функционера на официальном сайте Ла Лиги. Как сообщает Cronica Libre, Тебас признает, что работает в «Реале». Отмечается, что Тебас является профессором спортивного права в университетской школе «Реала».

Ранее появилась информация, что 61-летний специалист предоставил ложные показания по делу Негрейры, чтобы навредить «Барселоне».

После четырех туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 12 очков. «Барселона» занимает третью строчку, имея в своем активе 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хавьер Тебас
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Комментарии (2)
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Alex1972
13 Сентября 2023 в 22:33
Вот пи..ор..
Vova52
13 Сентября 2023 в 21:56
теперь ясно где раки зимуют........
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