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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюндоган должен сыграть с «Бетисом» слухи

13 Сентября 2023 • 21:16 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сможет помочь своей команде в предстоящей игре против «Бетиса».

Как стало известно журналисту Адриану Албесту, никакой травмы у Гюндогана нет. Врачи каталонского клуба уже провели медицинский осмотр, оказалось, что футболист получил обычный ушиб. Если не будет никаких последствий, то 32-летний хавбек сыграет с «Бетисом», рассказал источник.

Напомним, немец получил повреждение в товарищеском матче между сборными Германии и Франции.

Встреча пятого тура чемпионата Испании «Барселона» - «Бетис» состоится 16 сентября. Начало — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Илкай Гюндоган
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