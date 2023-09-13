​Скандал дня: Карвахаль подаёт в суд после появления информации о его поведении в России

Футболист «Реала» Даниэль Карвахаль попал в скандал. Испанское издание The Objective распространило слова мужчины, который утверждает, что работал переводчиком в сборной Испании на чемпионате мира – 2018 в России. По словам мужчины, он присутствовал на вечеринке с участием нескольких футболистов. По ходу дела Карвахаль якобы попросил переводчика сказать какой-то девушке о его желании, мягко говоря, заняться с ней оральным сексом.

Карвахаль отреагировал на ситуацию.

«Вся информация, появившаяся в последние дни в прессе, является абсолютно ложной. От моего участия в политических партиях до сексуального насилия на чемпионате мира в России», - написал Карвахаль.

Футболист отметил, что подаёт заявление в суд.

Напомним, что сборная Испании на чемпионате мира – 2018 проиграла России в 1/8 финала.