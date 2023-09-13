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Бэйл: «Беллингем отлично начал свою карьеру в «Реале»

13 Сентября 2023 • 16:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением об игре английского полузащитника Джуда Беллингема в составе «сливочных».

Напомним, 20-летний Беллингем перешёл в «Реал» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». В составе своей новой команды футболист успел провести четыре матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Беллингем отлично начал свою карьеру в «Реале». Не особо слежу за матчами, но он забил много голов, что очень важно для такого клуба, как «Реал», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

Бэйл выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год. В общей сложности за «сливочных» валлиец провёл 258 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. В январе нынешнего года вингер завершил игровую карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Джуд Беллингем
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