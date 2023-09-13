Бэйл: «Беллингем отлично начал свою карьеру в «Реале»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл оценил дебютные матчи Джуда Беллингема в составе «королевского клуба». Напомним, на счету 20-летнего англичанина уже 5 голов и результативная передача в 4 матчах чемпионата Испании.

«Беллингем отлично начал свою карьеру в «Реале». Я не особо наблюдал за матчами, но он забил много голов, что очень важно для такого клуба, как «Реал». Он хорошо справляется и я надеюсь, что продолжит в том же духе в будущем», – цитирует Бэйла Sky Sports.

«Реал» летом заплатил дортмундской «Боруссии» за Беллингема 103 миллиона евро. Англичанин имел другие варианты для продолжения карьеры, но в итоге выбрал «Реал».