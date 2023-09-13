«Барселона» оптимистично настроена по поводу травмы Гюндогана

Каталонская «Барселона» практически уверена в том, что травма полузащитника Илкая Гюндогана окажется несерьёзной. Напомним, немец получил ушиб таза во время матча против сборной Франции.

Как сообщает инсайдер Давид Бернабеу, предварительные прогнозы по травме Гюндогана пока утешительные. Несмотря на это, вполне вероятно, что Илкай пропустит ближайший матч чемпионата Испании с «Бетисом» в качестве меры предосторожности.

Напомним, Илкай стал футболистом каталонской «Барселоны» минувшим летом, когда перешёл из «Манчестер Сити» в статусе свободного агента. В новом сезоне игрок уже отметился одним ассистом в Ла Лиге.