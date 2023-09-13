Деку: «Если Фелиш и Канселу хорошо себя проявят, мы постараемся их оставить»

Спортивный директор «Барселоны» Деку дал понять болельщикам, что клуб постарается оставить нападающего Жоау Фелиша и защитника Жоау Канселу, которые в данный момент выступают за «сине-гранатовых» на правах аренды.

«Если Фелиш и Канселу хорошо себя проявят, мы постараемся их оставить, но эта тема не обсуждается прямо сейчас. Если возникнет необходимость, мы займёмся этим вопросом», – заверил Деку на пресс-конференции.

Напомним, аренда Фелиша и Канселу не включает в себя опцию выкупа. Тем не менее, оба футболиста не входят в планы мадридского «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно.