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Деку: «Если Фелиш и Канселу хорошо себя проявят, мы постараемся их оставить»

13 Сентября 2023 • 14:00 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку дал понять болельщикам, что клуб постарается оставить нападающего Жоау Фелиша и защитника Жоау Канселу, которые в данный момент выступают за «сине-гранатовых» на правах аренды.

«Если Фелиш и Канселу хорошо себя проявят, мы постараемся их оставить, но эта тема не обсуждается прямо сейчас. Если возникнет необходимость, мы займёмся этим вопросом», – заверил Деку на пресс-конференции.

Напомним, аренда Фелиша и Канселу не включает в себя опцию выкупа. Тем не менее, оба футболиста не входят в планы мадридского «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Жоау Канселу Жоау Фелиш
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