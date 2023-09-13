​Деку высказался о Месси на своей презентации в «Барселоне»

В среду Деку был представлен в качестве спортивного директора «Барселоны». В ходе мероприятия он сказал несколько слов о Лионеле Месси, который минувшим летом перебрался в «Интер Майами».

«Лео – мой друг. Теперь я меньше с ним общаюсь, потому что он далеко. Мы все хотели возвращения Лео, но это оказалось невозможным из-за известных ситуаций.

Месси является лучшим футболистом в истории клуба. Я вижу, что в «Интер Майами» он счастлив. Как фанат «Барселоны» и фанат Лео, я желаю ему всего наилучшего», - сказал Деку журналистам.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года.