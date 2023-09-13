Деку: «Мы действительно близки к продлению контракта с Ямалом и Бальде»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку анонсировал продление контрактов двух молодых талантов команды. Новые сделки скоро должны подписать вингер Ламин Ямал и крайний защитник Алехандро Бальде.

«Мы действительно близки к продлению контракта с Ямалом и Бальде. Ждите новости в ближайшие дни», – дал понять Деку на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что Бальде и Ямал летом были интересны «Манчестер Сити», но «Барселоне» удалось удержать своих воспитанников.

В новом сезоне Ямал отметился голевой передачей в чемпионате Испании, Бальде результативными действиями ещё не отмечался.