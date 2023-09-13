Деку: «Канселу и Фелиш пришли в аренду без опции выкупа»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку рассказал об условиях сделки по трансферам правого защитника Жоау Канселу и нападающего Жоау Фелиша. Напомним, оба футболиста пополнили ряды команды Хави Эрнандеса на правах аренды.

«Канселу и Фелиш перешли в «Барселону» в рамках обычной аренды, которая не включает в себя право выкупа», – объяснил Деку на пресс-конференции.

Права на Фелиша принадлежат мадридскому «Атлетико», а Канселу всё ещё имеет контракт с «Манчестер Сити». Несмотря на это, оба футболиста не входят в планы своих клубов на будущее и имеют натянутые отношения с тренерами.