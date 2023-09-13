Деку: «Хави заслужил продление контракта»

Спортивный директор «Барселоны» Деку уверен, что главный тренер команды Хави Эрнандес заслужил продление контракта. Напомним, стороны близки к согласованию новой сделки, по которой испанский специалист получит прибавку к зарплате.

«Хави заслужил продление контракта. Он должен подписать новое соглашение, так как заслужил его своим трудом», – сказал Деку на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Хави помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании, опередив в гонке мадридский «Реал». Тем не менее, «сине-гранатовые» в минувшей кампании не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и во второй раз подряд вылетели на стадии группового этапа.