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Фелиш: «Готов начать в «Барселоне» всё с чистого листа»

13 Сентября 2023 • 11:37 Комментировать

Новичок каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш высказался о нахождении в стане «сине-гранатовых».

«Уверенно чувствую себя здесь. Я готов начать в «Барселоне» все с чистого листа. Хочу работать и приносить пользу команде. Меня приняли очень дружелюбно. Это молодая команда, в которой мне комфортно находиться. С нетерпением жду, когда сыграю на «Камп Ноу» при наших болельщиках», - цитирует португальца Sport.es.

Напомним, что «Барселона» взяла Фелиша в аренду у мадридского «Атлетико» до завершения сезона. В договоре между сторонами не прописан пункт выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Фелиш
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