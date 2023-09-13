Если Гюндоган не сыграет с «Бетисом», Фелиш начнёт матч в старте

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш может впервые выйти в стартовом составе новой команды в ближайшем туре испанской Ла Лиги против «Бетиса». Как сообщает журналист Дидак Пейрет, если в матче не сможет принять участие полузащитник Илкай Гюндоган, его место на поле займёт как раз Фелиш.

Напомним, Гюндоган получил травму таза в последнем матче сборной Германии против Франции. Немец всерьёз рискует пропустить ближайший тур чемпионата Испании против «Бетиса».

Фелиш после своего трансфера в «Барселону» успел отыграть за команду всего один матч, выйдя на замену в поединке с «Осасуной».