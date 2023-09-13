Тер Штеген ждёт возвращения Месси в «Барселону»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался касательно возможного возвращения в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси, ныне выступающего за американский «Интер Майами».

«Для «Барселоны» было бы огромным усилением, если бы Месси вернулся. Может, в будущем он вернется в другой роли. «Барса» - родной клуб Лео. Многие поддерживают с ним контакт. «Барселона» всегда будет играть большую роль в его жизни», - передает слова немецкого голкипера Mundo Deportivo.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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