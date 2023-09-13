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«Барселона» опасается из-за травмы Гюндогана

13 Сентября 2023 • 09:42 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Каталонская «Барселона» всерьёз опасается из-за травмы своего полузащитника Илкая Гюндогана. Напомним, хавбек получил повреждение в последнем матче сборной Германии против Франции.

По информации от журналиста Керри Хау, предварительній диагноз показал очень серьёзный ушиб таза. В ближайшее время Гюндоган пройдёт дополнительное обследование в расположении «Барселоны», после чего тренерский штаб будет понимать сроки восстановления.

Гюндоган стал игроком «Барселоны» минувшим летом, когда подписал с клубом контракт на правах свободного агента. В новом сезоне полузащитник успел отметиться голевой передачей в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
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