Будущий игрок «Реала» Эндрик: «Ненавижу ночные клубы и вечеринки»

Талантливый форвард «Палмейраса» Эндрик, который заключил предварительное соглашение с мадридским «Реалом», рассказал о том, как относится к вечеринкам и клубам.

«Я не люблю посещать вечеринки. Ненавижу ночные клубы. Мне просто хочется играть в футбол и быть со своими близкими», - передает слова нападающего TNT Sports BR.

«Сливочные» подписали контракт с 17-летний бразильским нападающим в декабре прошлого года. Эндрик присоединится к «королевскому» клубу в следующем году, когда ему исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 36 поединков во всех соревнованиях, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.