Фёллер прокомментировал травму Гюндогана

Руди Фёллер, временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Германии, ответил на вопрос о состоянии Илкая Гюндогана.

Полузащитник «Барселоны» был заменён на 25-й минуте товарищеской встречи со сборной Франции, которая завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1. 32-летний футболист покинул поле, держась за спину, однако, как уверяет Фёллер, повода для серьёзных опасений нет: «Гюндоган получил удар в спину. Он ничего не сломал, это просто ушиб», – заявил после матча временный сменщик недавно уволенного Ханса-Дитера Флика.

Уже 16 сентября «Барселона» сыграет против «Бетиса» в рамках Ла Лиги – пока неясно, сможет ли Гюндоган принять участие в поединке.