Саутгейт: «Беллингему нечего доказывать»

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что думает об игре Джуда Беллингема.

Полузащитник мадридского «Реала» помог англичанам обыграть сборную Шотландии в товарищеском матче (3:1), записав на свой счёт гол и результативную передачу.

«Беллингему нечего нам доказывать, ведь все знают, насколько он хорош. Прошлая игра сложилась для него не лучшим образом, но в том матче вся наша команда не показала свой уровень. Мы знали, что у него сильный характер, и он быстро пришёл в себя. Одно неубедительное выступление не должно ничего менять.

Джуд всегда стремится ворваться в штрафную, на какой бы позиции ни играл. Сегодня для нас также был важен его атлетизм при игре в прессинге», – цитирует BBC Саутгейта.