Де ла Фуэнте: «Ямал обладает качествами, которые свойственны единицам»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вновь похвалил вингера «Барселоны» Ламина Ямала.

16-летний вингер вышел в стартовом составе «красной фурии» в поединке со сборной Кипра, который завершился со счётом 6:0. Вундеркинд не отметился результативными действиями, однако в очередной раз впечатлил футбольную общественность своей игрой.

«Ламин обладает качествами, которые свойственны очень немногим футболистам. При этом, думаю, мы должны сохранять осторожность и сдержанность, когда говорим о нём», – заявил в послематчевом интервью наставник сборной Испании.

Напомним, что Ламин Ямал стал самым молодым игроком, выходившим в старте в матче за испанскую национальную команду.