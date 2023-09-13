Ферран Торрес – второй самый молодой игрок, забивший 17 или более голов за сборную Испании

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес крайне результативен в матчах за сборную Испании.

Точные удары представителя «сине-гранатовых», нанесённые на 73-й и 83-й минутах, помогли испанской национальной команде разгромить сборную Кипра в матче отборочном матче чемпионата Европы – 2024 (6:0). Как отмечает Barca Universal, в активе Феррана теперь 17 голов за сборную Испании (в 36 играх), и только Рауль Гонсалес достигал такого показателя результативности в ещё более молодом возрасте. На данный момент Торресу 23 года и 195 дней.

В составе «Барселоны» Ферран Торрес отличился 16 раз, проведя 74 матча.