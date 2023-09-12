Беллингем записал на свой счёт 6 голов и 2 ассиста в 6 матчах с начала сезона

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем показывает невероятную результативность на старте кампании.

20-летний футболист отличался минимум по разу в каждом из четырёх матчей «сливочных» в Ла Лиге, а в сегодняшней товарищеской встрече со сборной Шотландии записал себе в актив забитый мяч и результативную передачу. Таким образом, на счету хавбека уже шесть голов и два ассиста в шести поединках за клуб и сборную с начала сезона.

До сегодняшнего дня Джуд Беллингем имел на своём счету лишь один гол и два голевых паса в 25 матчах за сборную Англии. Ряды «Реала» игрок пополнил в июле текущего года, перейдя из «Боруссии» Дортмунд.