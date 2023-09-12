Гюндоган покинул поле из-за травмы в матче сборной Германии

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган получил повреждение в поединке за сборную Германии.

Представитель «сине-гранатовых» вышел в стартовом составе своей национальной команды в товарищеской встрече со сборной Франции, но уже на 25-й минуте был вынужденно заменён на Паскаля Гросса. 32-летний хавбек, что примечательно, покинул поле в слезах.

По прошествии первого тайма сборная Германии минимально обыгрывает соперников из Франции благодаря голу Томаса Мюллера, забитому на четвёртой минуте.

Илкай Гюндоган сменил «Манчестер Сити» на «Барселону» минувшим летом. В его активе два ассиста в четырёх матчах за каталонский коллектив.