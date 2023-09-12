Эндрик: «Было бы здорово, если бы Мбаппе перешёл в «Реал»

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик хочет выступать за одну команду с Килианом Мбаппе.

17-летний форвард, ныне выступающий за «Палмейрас», пополнит ряды «сливочных» в июле следующего года, когда отметит 18-летие. В том же месяце в клуб может перейти и Мбаппе, чей нынешний контракт с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона.

«Винисиус рассказывал мне о «Реале», и я уже представляю, каково быть игроком этого клуба. Но сейчас я стараюсь не думать об этом слишком много, чтобы избежать лишнего волнения. Хочу как можно лучше провести оставшиеся матчи за «Палмейрас», а затем радовать болельщиков «Реала». Приход Мбаппе в 2024 году? Да, это было бы замечательно. Я бы очень хотел видеть его в команде», – рассказал в интервью TNT Sports Эндрик.