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Рафинья вряд ли сможет выйти в старте в ближайшем матче «Барселоны»

12 Сентября 2023 • 20:56 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас пока не готов выходить в стартовом составе команды.

26-летний футболист лишь однажды появился с первых минут в нынешней клубной кампании, но получил красную карточку, из-за чего дисквалифицирован на два последующих поединка. По данным Sport, по возвращении из расположения сборной Бразилии Рафинья успеет провести всего две тренировки, поэтому его выход в основе в предстоящей встрече «Барселоны» довольно маловероятен. Вероятно, место бразильца снова займёт 16-летний Ламин Ямал.

16 сентября «Барселона» сыграет на своём поле против «Бетиса» в рамках пятого тура Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Бразилии Рафинья Диас
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