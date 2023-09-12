Рафинья вряд ли сможет выйти в старте в ближайшем матче «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас пока не готов выходить в стартовом составе команды.

26-летний футболист лишь однажды появился с первых минут в нынешней клубной кампании, но получил красную карточку, из-за чего дисквалифицирован на два последующих поединка. По данным Sport, по возвращении из расположения сборной Бразилии Рафинья успеет провести всего две тренировки, поэтому его выход в основе в предстоящей встрече «Барселоны» довольно маловероятен. Вероятно, место бразильца снова займёт 16-летний Ламин Ямал.

16 сентября «Барселона» сыграет на своём поле против «Бетиса» в рамках пятого тура Ла Лиги.