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Канселу: «Все мои кумиры играли за «Барселону»

12 Сентября 2023 • 18:28 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Защитник Жоау Канселу рад тому, что в летнее трансферное окно ему удалось перейти в «Барселону».

«Я всегда хотел играть в футболе «Барселоны» и показать людям, которые верили в меня, как трудно было перейти в этот клуб. Это то место, где я всегда мечтал оказаться. Друзья знают, что все свои кумиры играли за «Барселону», - сказал Канселу испанскому изданию Sport после матча за сборную Португалии.

«Я сделаю всё, чтобы раскрыться в «Барселоне». Буду стараться показывать хороший футбол с помощью партнёров. Надеюсь, что это будет отличный сезон», - отметил защитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Канселу
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