Канселу: «Все мои кумиры играли за «Барселону»

Защитник Жоау Канселу рад тому, что в летнее трансферное окно ему удалось перейти в «Барселону».

«Я всегда хотел играть в футболе «Барселоны» и показать людям, которые верили в меня, как трудно было перейти в этот клуб. Это то место, где я всегда мечтал оказаться. Друзья знают, что все свои кумиры играли за «Барселону», - сказал Канселу испанскому изданию Sport после матча за сборную Португалии.

«Я сделаю всё, чтобы раскрыться в «Барселоне». Буду стараться показывать хороший футбол с помощью партнёров. Надеюсь, что это будет отличный сезон», - отметил защитник.