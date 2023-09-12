​Левандовски не интересен переезд в Саудовскую Аравию

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на новый виток слухов о Роберте Левандовски. В прессе сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии хотят заполучить звёздного форварда зимой. Романо дал понять, что переезд в саудовскую лигу 35-летнего поляка не интересует.

«Левандовски получал предложения из Саудовской Аравии, но никогда не вёл переговоры. Его намерения ясны: остаться в «Барселоне» и бороться за титулы в этом сезоне», - написал Романо в социальных сетях.

В сезоне 2023/2024 Роберт Левандовски провёл четыре матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.