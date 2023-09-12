Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски не интересен переезд в Саудовскую Аравию

12 Сентября 2023 • 17:56 Комментировать

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на новый виток слухов о Роберте Левандовски. В прессе сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии хотят заполучить звёздного форварда зимой. Романо дал понять, что переезд в саудовскую лигу 35-летнего поляка не интересует.

«Левандовски получал предложения из Саудовской Аравии, но никогда не вёл переговоры. Его намерения ясны: остаться в «Барселоне» и бороться за титулы в этом сезоне», - написал Романо в социальных сетях.

В сезоне 2023/2024 Роберт Левандовски провёл четыре матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
17:56 · Испания. Ла Лига
​Левандовски не интересен переезд в Саудовскую Аравию
15:40 · Испания. Ла Лига
​Известный инсайдер высказался о будущем Азара
15:29 · Испания. Ла Лига
​Рубиалеса вызвали в суд для дачи показаний
13:52 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген - о Хави: «У нас особая связь»
13:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола, Клопп или Моуринью: назван лидер по тратам на трансферы среди тренеров 3
11:37 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб хочет подписать де Хеа
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает между Силвой и Ольмо 1
10:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять звёздного нападающего зимой
09:58 · Испания. Ла Лига
Карвахаль поддержал Гвардиолу: «Нужно уменьшить количество матчей»
09:21 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Родриго обратился за помощью к психологу
11 Сентября
16:48 · Испания. Ла Лига
​Захарян возобновил тренировки
15:49 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Локомотива» Глушенков признался, что хочет перейти в «Барселону»
15:36 · Англия. Премьер-лига
​Хулиан Альварес в 11 лет проходил просмотр в «Реале»
13:56 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Реала» близок к возвращению на поле
11:57 · Испания. Ла Лига
Черчесов оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
Все новости
Рекомендуем