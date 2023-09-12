​Известный инсайдер высказался о будущем Азара

Эден Азар покинул мадридский «Реал» и до сих пор находится в статусе свободного агента. Поговаривают, что бельгиец может уже в 32 года повесить бутсы на гвоздь. Комментарий по поводу будущего Азара дал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Ходит много слухов, но нет ничего конкретного. На данный момент Азар всё ещё обсуждает с семьёй и близкими возможность завершения карьеры. Такой вариант возможен, но окончательного решения пока нет.

Что касается слухов о бельгийских клубах, о «Челси» и о других клубах, то ничего правдивого и конкретного в них нет», - цитирует Романо CaughtOffside.