​Рубиалеса вызвали в суд для дачи показаний

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес получил вызов в суд. В пятницу, 15 сентября, Рубиалес должен будет дать показания по делу с поцелуем футболистки сборной Испании во время церемонии награждения после победы команды на женском чемпионате мира.

Ранее стало известно о том, что против Луиса Рубиалеса было заведено уголовное дело. На днях функционер подал в отставку с поста президента Федерации.

Напомним, что в финале женского чемпионата мира сборная Испании обыграла Англию со счётом 1:0.