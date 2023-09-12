Тер Штеген - о Хави: «У нас особая связь»

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поведал о взаимоотношениях с наставником команды Хави Эрнандесом.

«Когда Хави ушел из клуба в 2015 году, мы продолжали поддерживать связь. У нас особая связь и открытые отношения. Если он критикует меня, то я очень восприимчив к его словам. Я умею разделять личные и рабочие моменты. У немцев это заложено в характере», - передает слова голкипера Mundo Deportivo.

Напомним, что тер Штеген выступает за каталонскую команду с лета 2014 года. Трудовой договор 31-летнего вратаря с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2028 года.