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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб хочет подписать де Хеа

12 Сентября 2023 • 11:37 Комментировать

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «красными дьяволами», может перебраться в испанский чемпионат.

Как информирует Todofichajes, в подписании опытного вратаря заинтересована «Валенсия». «Летучие мыши» рассматривают де Хеа в качестве замены грузину Георгию Мамардашвили, интерес которому проявляют европейские топ-клубы.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. В прошлом сезоне 32-летний испанец сыграл 38 матчей в рамках Английской премьер-лиги, в которых пропустил 43 мяча.

Де Хеа имеет три варианта продолжения карьеры

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Валенсия Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
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