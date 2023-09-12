«Барселона» может потерять звёздного нападающего зимой

Каталонская «Барселона» может потерять одного из своих лидеров. По сведениям журналистов Todofichajes, польский нападающий Роберт Левандовски может покинуть «сине-гранатовых» в зимнее трансферное окно.

По сообщениям источника, в услугах звездного бомбардира заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Потенциальные покупатели ждут января, чтобы начать переговоры с «Барселоной». В случае получения выгодного денежного предложения руководство каталонцев согласится отпустить игрока.

35-летний Левандовски связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Назван самый высокооплачиваемый футболист «Барселоны» - это не Левандовски