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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль поддержал Гвардиолу: «Нужно уменьшить количество матчей»

12 Сентября 2023 • 09:58 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о травмах одноклубников Эдера Милитао и Тибо Куртуа. Игрок выбыли на продолжительный срок из-за повреждения «крестов».

«Слышал, как Хосеп Гвардиола жаловался на тяжелый график. В этом я его отчасти поддерживаю. Лично я считаю, что количество матчей необходимо уменьшить. Лучше повысить их качество», - передает слова испанского футболиста газета Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль сыграл четыре поединка и отметился одной результативной передачей. «Реал» одержал четыре победы на старте Ла Лиги и единолично лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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