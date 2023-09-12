Карвахаль поддержал Гвардиолу: «Нужно уменьшить количество матчей»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о травмах одноклубников Эдера Милитао и Тибо Куртуа. Игрок выбыли на продолжительный срок из-за повреждения «крестов».

«Слышал, как Хосеп Гвардиола жаловался на тяжелый график. В этом я его отчасти поддерживаю. Лично я считаю, что количество матчей необходимо уменьшить. Лучше повысить их качество», - передает слова испанского футболиста газета Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании Карвахаль сыграл четыре поединка и отметился одной результативной передачей. «Реал» одержал четыре победы на старте Ла Лиги и единолично лидирует в турнирной таблице.