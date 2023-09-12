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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Реала» Родриго обратился за помощью к психологу

12 Сентября 2023 • 09:21 Комментировать

Бразильский форвард Родриго, выступающий за мадридский «Реал», рассказал о своих сеансах с психологом.

«Я посещаю психолога, это очень важно в нынешнее время, потому что ум руководит человеком. Когда люди поймут, что мы играем умом, а не ногами, многое поменяется.

Я осознаю, что эти визиты помогают мне. Рекомендую всем попробовать. Когда начнете заниматься, то увидите, как изменится ваша жизнь», - передает слова нападающего Madrid Universal.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Родриго провел четыре встречи за мадридский коллектив, записав на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго
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