Форвард «Реала» Родриго обратился за помощью к психологу

Бразильский форвард Родриго, выступающий за мадридский «Реал», рассказал о своих сеансах с психологом.

«Я посещаю психолога, это очень важно в нынешнее время, потому что ум руководит человеком. Когда люди поймут, что мы играем умом, а не ногами, многое поменяется.

Я осознаю, что эти визиты помогают мне. Рекомендую всем попробовать. Когда начнете заниматься, то увидите, как изменится ваша жизнь», - передает слова нападающего Madrid Universal.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Родриго провел четыре встречи за мадридский коллектив, записав на свой счет один забитый мяч.