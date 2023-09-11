​Захарян возобновил тренировки

«Реал Сосьедад» опубликовал видео, показав кадры с понедельничной тренировки команды. На них можно заметить полузащитника Арсена Захаряна – 20-летний футболист возобновил работу.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Захарян пропускал тренировки команды из-за болезни.

В летнее трансферное окно Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Футболист уже принял участие в двух матчах чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Ла Лиги против мадридского «Реала». Команды сыграют в воскресенье, 17 сентября.