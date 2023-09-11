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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян возобновил тренировки

11 Сентября 2023 • 16:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

«Реал Сосьедад» опубликовал видео, показав кадры с понедельничной тренировки команды. На них можно заметить полузащитника Арсена Захаряна – 20-летний футболист возобновил работу.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Захарян пропускал тренировки команды из-за болезни.

 

В летнее трансферное окно Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Футболист уже принял участие в двух матчах чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Ла Лиги против мадридского «Реала». Команды сыграют в воскресенье, 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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