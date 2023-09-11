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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Реала» близок к возвращению на поле

11 Сентября 2023 • 13:56 Комментировать

27-летний хавбек Дани Себальос, выступающий за мадридский «Реал», близок к возвращению на поле после травмы, об этом рапортует AS.

По сведениям источника, полузащитник должен быть готов к участию во встрече пятого тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Матч состоится в ближайшие выходные.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Себальос не сыграл ни одного матча. За «королевский» клуб полузащитник выступает с лета 2017 года, при этом он уезжал в двухлетнюю аренду в «Арсенал».

Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2026/2027. Трансферная стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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