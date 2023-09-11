Черчесов оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Экс-наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о трансфере полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Арсен - хороший футболист, уехал в хорошую лигу. Дай Бог, чтобы у него все сложилось. Это важно. Конечно, он потянет по уровню», - передает слова специалиста ТАСС.

Напомним, что о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад» было объявлено в летнее трансферное окно. Российский хавбек принял участие в двух встречах Ла Лиги, не отметившись голевыми действиями.

Следующий поединок команда Захаряна проведет против мадридского «Реала». Встреча состоится в ближайший уик-энд.