Захарян должен сыграть с «Реалом»

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» рассказала о степени готовности российского полузащитника к предстоящему поединку чемпионата Испании против мадридского «Реала» в рамках пятого тура.

«У Арсена есть 7 тренировочных дней. Он не пострадал после болезни. Поэтому - да, он должен быть готов», - приводит слова пресс-службы испанского клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян пропустил несколько тренировок команды из-за болезни.

Поединок между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» пройдет 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.