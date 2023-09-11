В «Реал Сосьедаде» рассказали о восстановлении Захаряна

В испанском «Реал Сосьедаде» рассказали о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна, пропустившего несколько тренировок из-за болезни.

«В выходные он тренировался индивидуально, у команды были свободные дни. Ожидается, что сегодня он начнет работу со своими товарищами по команде», - приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее трансферное окно. 20-летний воспитанник «бело-голубых» подписал с испанцами долгосрочный трудовой договор. Арсен принял участие в двух поединках команды, не отметившись голевыми действиями.