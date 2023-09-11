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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» может усилиться двумя игроками «ПСЖ»

11 Сентября 2023 • 10:40 Комментировать

Два игрока французского «ПСЖ» могут продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Как стало известно журналистам Todofichajes, в сферу интересов руководства «матрасников» попали полузащитники Карлос Солер и Фабиан Руис. Стороны могут обсудить аренду игроков в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Солер провел три встречи, в которых не отметился результативными действиями. На счету Руиса один забитый мяч в четырех поединках Лиги 1.

«Атлетико» набрал семь баллов в трех матчах чемпионата Испании и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Карлос Солер Фабиан Руис
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