«Атлетико» может усилиться двумя игроками «ПСЖ»

Два игрока французского «ПСЖ» могут продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Как стало известно журналистам Todofichajes, в сферу интересов руководства «матрасников» попали полузащитники Карлос Солер и Фабиан Руис. Стороны могут обсудить аренду игроков в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Солер провел три встречи, в которых не отметился результативными действиями. На счету Руиса один забитый мяч в четырех поединках Лиги 1.

«Атлетико» набрал семь баллов в трех матчах чемпионата Испании и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.