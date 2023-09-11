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В «Барселоне» объяснили, почему тер Штеген является капитаном

11 Сентября 2023 • 08:19 Комментировать

Советник президента каталонской «Барселоны» Энрик Масип поделился мнением о вратаре «сине-гранатовых» Марке-Андре тер Штегене.

«Тер Штеген является примером, поэтому он наш капитан. Преданность «Барселоне» проявляется именно таким образом. Марк-Андре хочет продолжать играть за команду и приносить пользу. Он продлевает контракт и идет на уступки по зарплате, чем помогает нам привлекать новых игроков. Преданность проявляется именно таким способом, а не словами», - цитирует советника Sport.es.

Напомним, что немецкий голкипер выступает за каталонскую команду с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген Энрик Масип
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