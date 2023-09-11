В «Барселоне» высказались о будущем Хави

Энрике Масип, который является советником президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты, ответил на вопрос о возможном подписании нового контракта с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

«Новый контракт находится в стадии реализации и будет оформлен. Мы довольны ходом переговоров. Руководство предоставило тренеру хороший состав, воспользовавшись рычагами в прошлом сезоне. Все эти усилия позволили «Барселоне» добиться успеха. Надеемся, что это продолжится и в будущем», - передает слова Масипа Sport.es.

Срок действующего контракта между Хави и каталонским грандом рассчитан до лета следующего года.