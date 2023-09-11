«Барселона» объявит о важном решении до конца недели

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес договорился с руководством «сине-гранатовых» о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, о новом контракте между 43-летним специалистом и «Барселоной» будет объявлено до конца нынешней недели. Действующий контракт Эрнандеса с клубом рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании. В текущем розыгрыше Ла Лиги команда занимает третье место после четырех сыгранных туров.

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