Карвахаль – о переходе 21-летнего Вейги в саудовский клуб: «Я его понимаю»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался в поддержку полузащитника Габри Вейги.

21-летний испанец, выступавший за «Сельту», находился на радарах множества европейских топ-клубов, однако перешёл в «Аль-Ахли», за что подвергся критике. Незадолго до отъезда в Саудовскую Аравию хавбек мог оказаться в «Наполи», но сделка сорвалась.

«Нужно отнестись к этому с пониманием. Всегда есть вероятность, что карьера на топ-уровне не сложится – например, из-за проблем с травмами.

Когда я подписал пятилетний контракт с «Байером», я первым делом купил родителям дом. Финансовая составляющая важна, ведь это даёт возможность помогать семье», – цитирует Mundo Deportivo Карвахаля.