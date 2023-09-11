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Карвахаль – о переходе 21-летнего Вейги в саудовский клуб: «Я его понимаю»

11 Сентября 2023 • 02:35 Комментировать
Аль-Фатех
5:1
Аль-Ахли Джидда
окончен

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался в поддержку полузащитника Габри Вейги.

21-летний испанец, выступавший за «Сельту», находился на радарах множества европейских топ-клубов, однако перешёл в «Аль-Ахли», за что подвергся критике. Незадолго до отъезда в Саудовскую Аравию хавбек мог оказаться в «Наполи», но сделка сорвалась.

«Нужно отнестись к этому с пониманием. Всегда есть вероятность, что карьера на топ-уровне не сложится – например, из-за проблем с травмами.

Когда я подписал пятилетний контракт с «Байером», я первым делом купил родителям дом. Финансовая составляющая важна, ведь это даёт возможность помогать семье», – цитирует Mundo Deportivo Карвахаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта Даниэль Карвахаль Аль-Ахли Джидда Габри Вейга
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