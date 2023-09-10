Экс-наставник юношеской команды «Барселоны»: «Ямал – лучший из всех, кого я тренировал»

16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал продолжает получать комплименты.

Воспитанник академии «сине-гранатовых» уже успел стать самым молодым дебютантом как в истории своего клуба, так и в сборной Испании. Более того, в своём первом матче за национальную команду юный футболист отметился забитым мячом.

«Ламин – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал, – высказывается в интервью Diario AS бывший рулевой юношеской команды «Барселоны» Иван Карраско. – У него настоящий природный дар. Он способен видеть то, что не видят другие, включая тренеров», – заявил специалист.

В текущем сезоне Ламин Ямал провёл четыре матча за первую команду «Барселоны», отметившись двумя ассистами.