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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-наставник юношеской команды «Барселоны»: «Ямал – лучший из всех, кого я тренировал»

10 Сентября 2023 • 23:42 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал продолжает получать комплименты.

Воспитанник академии «сине-гранатовых» уже успел стать самым молодым дебютантом как в истории своего клуба, так и в сборной Испании. Более того, в своём первом матче за национальную команду юный футболист отметился забитым мячом.

«Ламин – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал, – высказывается в интервью Diario AS бывший рулевой юношеской команды «Барселоны» Иван Карраско. – У него настоящий природный дар. Он способен видеть то, что не видят другие, включая тренеров», – заявил специалист.

В текущем сезоне Ламин Ямал провёл четыре матча за первую команду «Барселоны», отметившись двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Ламин Ямал Иван Карраско
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