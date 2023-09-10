Дембеле рассказал, почему решил перейти в «ПСЖ»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле ответил на вопрос о своём переходе из «Барселоны».

Минувшим летом француз решил сменить Каталонию на Париж. 26-летний игрок подписал с «ПСЖ» контракт, рассчитанный до 2028 года.

«Я разговаривал с тренером и президентом Нассером аль-Хелаифи, и мне всё понравилось. Мне рассказали всё о проекте. Я был рад вернуться во Францию. У нас отличная команда, отличный тренер, меня всё устраивает», – приводит ManagingBarca слова футболиста.

Усман Дембеле успел провести три матча за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, но пока не отметился результативными действиями.