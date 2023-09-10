Фелиш не захотел играть под десятым номером в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш решил не брать десятый номер в команде.

Португалец арендован каталонским клубом до конца текущего сезона у мадридского «Атлетико». Переход состоялся в последний день минувшего трансферного окна, и 23-летний игрок мог запросить в «Барселоне» десятый номер, который остаётся свободным, однако не пожелал этого делать, сообщает журналист Тони Хуанмарти. Впрочем, форварду даже не предлагали выступать под этим номером.

В недавнем прошлом «десятым» в «Барселоне» был Лионель Месси, покинувший клуб в 2021 году.

Жоау Фелиш будет выступать за «сине-гранатовых» под 14-м номером.